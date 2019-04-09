Лукашенко посоветовал аграриям не ныть

Захар ЩЕРБАКОВ / / Общество
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Предприятия сельского хозяйства должны в большей степени рассчитывать на собственные силы, заявил президент во время рабочей поездки в Логойский район.

«Наша беда — психология, — считает он. — Мы, аграрии, начинаем ныть: а вот нам тяжело. Дурница должна быть закончена».

Лукашенко выслушал доклады о выполнении основных показателей социально-экономического развития района и подробно обсудил тему посевной кампании.

«Мы понимаем, кто за это должен отвечать. Первый вице-премьер и премьер сидят и считают деньги… Надо напрягаться и искать эти деньги, а руками разводить и говорить, что нельзя, — тогда ничего и не будет», — заявил Лукашенко.

Глава государства также поинтересовался, насколько эффективно работают те хозяйства Логойского района, которые ранее были переданы в качестве подшефных организаций крупным предприятиям и частным структурам, и поручил провести их ревизию.

«Хочу посмотреть, как эти подшефные, говоря по старинке, хозяйства работают. Думаю, надо кого-то еще догрузить дополнительно колхозами, совхозами. Допустим, МТЗ или "Белоруснефть"», — сказал он. По его мнению, такие меры позволят быстрее вывести на эффективную работу отстающие хозяйства — под особым контролем со стороны государства.
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Тэги: сельское хозяйство Персона: Александр Лукашенко Город: Логойск

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