На гродненца завели уголовное дело за репост клипа Rammstein пять лет назад

Правоохранительные органы заинтересовались репостом клипа Pussy немецкой группы Rammstein, который 25-летний Андрей Головенко сделал в социальной сети «ВКонтакте» в 2014 году.

На основании результатов экспертизы Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета постановил возбудить в отношении парня уголовное дело за распространение порнографии, т.к. клип содержит такие сцены, сообщает Hrodna.life . Жителю областного центра грозит лишение свободы от двух до четырех лет.

«Видео добавил в 2014 году и забыл про него. Я даже и не знал, что за это могут завести уголовное дело. Нашли запись, которую я сделал почти 5 лет назад. Провели экспертизу и завели уголовное дело. Я считаю, что это ненормально», — рассказал Андрей.