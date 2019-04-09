На гродненца завели уголовное дело за репост клипа Rammstein пять лет назад

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Правоохранительные органы заинтересовались репостом клипа Pussy немецкой группы Rammstein, который 25-летний Андрей Головенко сделал в социальной сети «ВКонтакте» в 2014 году.

На основании результатов экспертизы Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета постановил возбудить в отношении парня уголовное дело за распространение порнографии, т.к. клип содержит такие сцены, сообщает Hrodna.life. Жителю областного центра грозит лишение свободы от двух до четырех лет.

«Видео добавил в 2014 году и забыл про него. Я даже и не знал, что за это могут завести уголовное дело. Нашли запись, которую я сделал почти 5 лет назад. Провели экспертизу и завели уголовное дело. Я считаю, что это ненормально», — рассказал Андрей.
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Тэги: распространение порнографии уголовное дело Rammstein Персона: Андрей Головенко Город: Гродно

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