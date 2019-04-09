В Киеве подрались сторонники и противники Зеленского

/ Мир
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Под офисом кандидата в президенты Украины подрались участники двух акций, на которых собрались его сторонники и противники.

По сообщению пресс-службы киевской полиции, драка началась после того, как участники акции в поддержку Зеленского отобрали плакат у оппонентов. Двое неизвестных подошли к группе лиц, которые держали в руках плакаты, повредили их и начали потасовку, провоцируя при этом драку. Правонарушителей оттеснили и доставили в полицию.

Участники первой акции заявили, что пришли к шоумену «как к будущему президенту», чтобы рассказать о коррупции. Инициатором второй стал блогер Мирослав Олешко, который требует от Зеленского рассказать о своих намерениях.
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Тэги: выборы в Украине драка Персона: Владимир Зеленский Мирослав Олешко Город: Киев

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