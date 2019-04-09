Фотофакт. Автомобиль ГАИ разбился возле Докшиц

/ Происшествия
Просмотров: 527

ДТП произошло на трассе Р86, в трех километрах от райцентра.

Источник: TUT.by

По сообщению TUT.by, служебная Skoda врезалась в Audi в ночь на 9 апреля. По предварительной информации, никто серьезно не пострадал.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДПС ДТП авария служебный автомобиль Город: Докшицы

Другие материалы на эту тему:

Подробности ДТП, в котором перевернулся автобус Вильнюс – Минск

Подробности ДТП, в котором перевернулся автобус Вильнюс – Минск

Милицейский ВАЗ выскочил на встречку: один участковый погиб, второй — в больнице

Милицейский ВАЗ выскочил на встречку: один участковый погиб, второй — в больнице

Невидимый трактор. В деле о смертельном ДТП под Кировском появилась новая деталь

Невидимый трактор. В деле о смертельном ДТП под Кировском появилась новая деталь

В лобовом ДТП под Дрогичином погибла беременная женщина

В лобовом ДТП под Дрогичином погибла беременная женщина