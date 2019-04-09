Фотофакт. Автомобиль ГАИ разбился возле Докшиц 09.04.2019 / 20:43 / Происшествия Просмотров: 527 A- A+ ДТП произошло на трассе Р86, в трех километрах от райцентра. Источник: TUT.by По сообщению TUT.by, служебная Skoda врезалась в Audi в ночь на 9 апреля. По предварительной информации, никто серьезно не пострадал. Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: ДПС ДТП авария служебный автомобиль Город: Докшицы Другие материалы на эту тему: Подробности ДТП, в котором перевернулся автобус Вильнюс – Минск Милицейский ВАЗ выскочил на встречку: один участковый погиб, второй — в больнице Невидимый трактор. В деле о смертельном ДТП под Кировском появилась новая деталь В лобовом ДТП под Дрогичином погибла беременная женщина