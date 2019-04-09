К российским баптистам ворвались силовики

Сотрудник ФСБ, полицейский, представитель местной администрации и несколько казаков ворвались на богослужение в Новороссийске и потребовали прекратить службу.

По сообщению zona.media , богослужение в честь Благовещения проходило 7 апреля, в помещении находились около 70 христиан.

Из-за этих событий представитель церкви Евгений Кокора пытался попасть на прием к местному начальнику управления ФСБ, однако в итоге ему удалось поговорить только с одним сотрудником службы, который сказал, что «все секты — баптисты, адвентисты, пятидесятники и так далее — раскалывают русский единый духовный мир».