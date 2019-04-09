Бразильские астрономы нашли планету крупнее Юпитера в 13 раз

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Ученые Федерального университета Рио-Гранде-до-Норте обнаружили гигантскую газовую планету, которая расположена в очень старой двойной системе, где одна из звезд уже «умерла» и превратилась в тусклого белого карлика.

Чтобы обнаружить небесное тело, астрономы отслеживали изменения в периодах обращения пары звезд системы KIC 10544976 в созвездии Лебедя, передает The Astronomical Journal. Для этого они использовали данные наземных обсерваторий и космического телескопа Kepler.

Астрономы выяснили, что система включает красного и белого карликов, которые вращаются вокруг общего центра масс. В этой же системе находится и экзопланета-гигант, которая, возможно, появилась уже на финальных этапах эволюции системы.

 
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Тэги: космос астрономия Бразилия

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