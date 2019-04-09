МВФ вслед за Всемирным банком ухудшил прогноз по Беларуси

Международный валютный фонд ухудшил экономический прогноз по Беларуси и ожидает, что в 2019 году белорусская экономика вырастет менее чем на 2%. Прогноз МВФ приводится в отчете World Economic Outlook, в котором фонд оценивает перспективы мировой экономики.

Согласно обновленному прогнозу МВФ, фонд ожидает, что в 2019 году белорусская экономика вырастет на 1,8%, в 2020 году — на 2,2%. В октябре 2018-го МВФ прогнозировал рост белорусской экономики в 2019 году на 3,1%.

Также Международный валютный фонд ожидает, что в текущем году инфляция в Беларуси составит 5% (октябрьская оценка была немного пессимистичнее — 5,5%).

В то же время МВФ полагает, что дефицит счета текущих операций платежного баланса Беларуси в 2019 году составит 4% ВВП (октябрьская оценка — 4,2%).

По мнению специалистов МВФ, дефицит счета текущих операций будет в том числе обусловлен негативным влиянием налогового маневра в нефтяной отрасли России на платежный баланс Беларуси.

Напомним, на прошлой неделе Всемирный банк объявил об ухудшении экономического прогноза по Беларуси и также указал на возможное негативное влияние налогового маневра в нефтяной отрасли в России на белорусскую экономику.

Согласно апрельской оценке Всемирного банка, рост ВВП Беларуси в 2019 году составит 2,2%, в 2020-м — 2,4%, в 2021-м — 2,1%. По сравнению с январской оценкой Всемирного банка экономический прогноз по Беларуси на 2019—2021 годы ухудшен на 0,5, 0,1 и 0,4 процентного пункта соответственно.

«В случае отсутствия компенсации потерь, связанных с налоговым маневром в нефтяной отрасли России, экономический рост в Беларуси замедлится до уровня ниже 2%, а дефицит счета текущих операций может увеличиться, и потребуется дополнительная консолидация бюджета», — предположили экономисты Всемирного банка.

При худшем сценарии (без компенсации потерь из-за налогового маневра) белорусская экономика «может скатиться в рецессию», считают эксперты Всемирного банка.

В январе-феврале ВВП Беларуси вырос на 0,8%. Официальный прогноз белорусских властей предусматривает, что в этом году рост ВВП должен составить 4%.