Ученые доказали смертельную опасность добавок кальция

Американские ученые из Массачусетса доказали, что прием добавок кальция вдвое повышает риск развития рака.

Исследователи из университета Тафтса выяснили, что пищевые добавки с кальцием, продажи которых в разных странах мира интенсивно растут, повышают риск развития онкологии и смерти от нее, сообщает The Independent .

В ходе исследования ученые анализировали данные о состоянии здоровья 27 тысяч американцев в возрасте от 20 лет. В частности, специалисты оценивали, какие пищевые добавки регулярно принимают респонденты, а также анализировали данные о причинах, которые могли привести к смерти от сердечнососудистых заболеваний и рака.

Результаты исследования показали, что прием пищевых добавок приводит к избытку кальция, что чревато повышенным риском опухолей. При этом ученые акцентировали внимание на том, что увеличение потребления продуктов питания с высоким содержанием кальция к подобным последствиям не приводит.

Стоит отметить, что согласно результатам исследования медиков, риск смерти от рака повышается вдвое, если суточная доза кальция превышает 1000 мг.