Руководство «Белсата» обвинило власти в зачистке медийного пространства

Руководство спутникового белорусскоязычного телеканала выступило с официальным заявлением в связи с обыском в минском офисе.

«Сегодня сотрудники Следственного комитета Беларуси несколько часов проводили тщательный обыск в помещении, которое используется для работы журналистов, сотрудничающих с "Белсатом" в Минске, после чего среди прочего вынесли все компьютеры. Официальный повод — расследование уголовного дела по ст. 188 ч. 2 (клевета), начатого минской прокуратурой», — отмечается в заявлении.

«В прошлом году на нашем портале в тексте под видеоматериалом о предполагаемой коррупции в Министерстве здравоохранения вследствие технической ошибки была подана ошибочная информация (был опубликован черновик, не окончательный вариант текста), — пояснили в «Белсате». — Причем ошибка была только в тексте в интернете, а не в телевизионном материале. Ошибку мы быстро исправили, опубликовали опровержение, принесли извинения генералу Андрею Шведу, которого эта ошибка касалась. Следственный комитет провел проверку по этому делу и оснований для уголовного преследования не нашел. Однако в январе этого года минская прокуратура возбудила уголовное дело по тому же поводу».

Руководство телеканала убеждено: «Власти используют формальный повод, чтобы еще раз показать независимым СМИ их место, "зачистить" медийное пространство перед будущими выборами».

«После печально известного "дела БелТА" очередь дошла и до нашего телеканала. Отметим, что журналисты, сотрудничающие с "Белсатом", постоянно платят огромные штрафы за работу без аккредитации, которую "Белсату" не дают. В настоящее время в МИДе — очередная наша заявка на аккредитацию», — сообщают представители телеканала.

Вынос техники руководство «Белсата» расценивает как «репрессии, поскольку дело абсолютно ясное: мы признали ошибку, извинились». «Полагаем, что материалы, которые остаются в редакционных компьютерах, не могут внести в дело ничего дополнительного, а цель таких действий — осложнить нашу работу», — говорится в заявлении.