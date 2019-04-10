Скандинавский антициклон накроет Беларусь

Сегодня погоду в Беларуси будет в основном формировать скандинавский антициклон, сформированный в прохладной воздушной массе северных широт; в юго-восточных регионах скажется влияние малоподвижного фронтального раздела.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Осадки в виде дождя могут выпасть только на юго-востоке. Ветер северный, северо-западный слабый. Температура воздуха максимальная днем +5..+11°C, по юго-востоку +12..+16°C.

В столице вероятность осадков составляет всего 5-10%. Ветер северный, северо-западный слабый. Столбик термометра в течение дня покажет следующие значения: