Внеочередные выборы в Израиле: Нетаньяху, похоже, сохранит пост премьера
На внеочередных парламентских выборах в Израиле подсчитано 97% бюллетеней. Главные конкуренты – действующий премьер Биньямин Нетаньяху и отставной генерал Бени Ганц набрали почти равное число голосов.
На данный момент правая партия «Ликуд» во главе с Нетаньяху, и блок «Кахоль-Лаван» Ганца получают по 35 мест в Кнессете из 120.
Оба политика объявили о своей победе, но Нетаньяху потенциально сможет опереться на союзников среди других правых партий и сколотить правящую коалицию.
По прогнозам израильских СМИ, вместе с союзниками у «Ликуд» будет в новом составе Кнессета 65-67 голосов. Для Ганца сформировать коалицию подобной численности будет намного сложнее, пишет