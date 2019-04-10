Внеочередные выборы в Израиле: Нетаньяху, похоже, сохранит пост премьера

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На внеочередных парламентских выборах в Израиле подсчитано 97% бюллетеней. Главные конкуренты – действующий премьер Биньямин Нетаньяху и отставной генерал Бени Ганц набрали почти равное число голосов.

Фото pixabay.com

На данный момент правая партия «Ликуд» во главе с Нетаньяху, и блок «Кахоль-Лаван» Ганца получают по 35 мест в Кнессете из 120.

Оба политика объявили о своей победе, но Нетаньяху потенциально сможет опереться на союзников среди других правых партий и сколотить правящую коалицию.

По прогнозам израильских СМИ, вместе с союзниками у «Ликуд» будет в новом составе Кнессета 65-67 голосов. Для Ганца сформировать коалицию подобной численности будет намного сложнее, пишет Би-би-си.
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Тэги: Израиль Персона: Биньямин Нетаньяху Бени Ганц

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