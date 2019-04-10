В Рогачеве умер олимпийский чемпион Николай Горбачев

Заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион мюнхенской Олимпиады-1972, байдарочник Николай Горбачев ушел из жизни в возрасте 70 лет.

Фото с сайта НОК Беларуси

Свою главную спортивную награду Горбачев завевал в дуэте с Виктором Кратасюком на дистанции 1000 метров. В его коллекции также высшие награды чемпионатов мира, Европы и СССР.

Будущий чемпион родился в Рогачеве. Завершив карьеру, олимпийский чемпион в 1976 году вернулся в родной город и занялся тренерской деятельностью. Он открыл СДЮШОР по гребле на байдарках и каноэ, которой руководил до 2010 года. Являлся Почетный гражданином Рогачева.

Прощание с Николаем Горбачевым пройдет сегодня с 10 до 12 часов в районном доме культуры.