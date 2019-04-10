В системе Госкомвоенпрома появился собственный спецназ

Для предупреждения киберугроз и реагирования на хакерские атаки, которые затрагивают интересы общества и страны, в системе Госкомвоенпрома Беларуси создано специальное подразделение, сообщает Минобороны.

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Глобальный аудит в сфере информационной безопасности в настоящее время осуществляют специалисты холдинга «АГАТ», отмечает оборонное ведомство. Специалисты проводят тестирование компьютерных систем, проверку программного обеспечения на ошибки и уязвимости, разработку специализированного программного обеспечения для противодействия хакерским атакам, а также аналитическую и криминалистическую работу».

«Условно все виды угроз можно разделить на два вида — таргетированные и нетаргетированные, — сообщил руководитель центра оперативного реагирования на инциденты в сфере информационной безопасности ОАО «Агат — системы управления» Александр Мохнач. — Соответственно, наша система позволяет бороться как с первым, так и со вторым. Нетаргетированные атаки — это атаки, которые производятся большим количеством пользователей, которые решили испытать свои силы в глобальной компьютерной сети интернет, проявить свои навыки, базовые понимания в принципах безопасности, поискать на свой страх и риск какие-то уязвимости. Соответственно, это может быть что угодно — вредоносные атаки, вредоносные вирусы-шифровальщики и так далее».

Как заявляют в Минобороны, развитие цифровой экономики не исключает и развитие хакерских атак». «Если уровень подозрительности в системе зашкаливает, в дело вступает новое спецподразделение. И на сегодняшний день его специалисты уже создают матрицу киберугроз, которые могут быть характерны именно для нашей страны», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Что очень важно в системе информационной безопасности, и это гарантирует подразделение и обращает внимание, что весь трафик будет направляться непосредственно на серверы холдинга «АГАТ», сообщает Минобороны. Таким образом, сведения клиентов не будут покидать пределы Беларуси, подчеркивает ведомство.