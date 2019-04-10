В Смолевичском районе в жилом доме обрушилась кирпичная стена

В агрогородке Слобода (Смолевичский район) утром девятого апреля обрушилась часть кирпичного фронтона жилого дома.

Фото МЧС

Повреждение произошло на площади двух квадратных метров. Пострадавших, к счастью, нет.

По информации спасателей, дом, в котором три квартиры, был построен в 1984 году и является арендным жильем. Как отмечается, среди арендаторов многодетная семья.

Прибывшие по месту вызова спасатели демонтировали стену. Местные чиновники, которые были на месте происшествия, признали дом непригодным для проживания и приняли решение о расселении жильцов в другое арендное жилье.