В Смолевичском районе в жилом доме обрушилась кирпичная стена
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В агрогородке Слобода (Смолевичский район) утром девятого апреля обрушилась часть кирпичного фронтона жилого дома.
Повреждение произошло на площади двух квадратных метров. Пострадавших, к счастью, нет.
По информации спасателей, дом, в котором три квартиры, был построен в 1984 году и является арендным жильем. Как отмечается, среди арендаторов многодетная семья.
Прибывшие по месту вызова спасатели демонтировали стену. Местные чиновники, которые были на месте происшествия, признали дом непригодным для проживания и приняли решение о расселении жильцов в другое арендное жилье.