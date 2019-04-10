Белорусские мобильные операторы запускают сервис для идентификации абонентов в интернете

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В Беларуси начнет действовать новый сервис для идентификации абонентов в интернете — Mobile Connect. Соглашение о запуске межоператорского сервиса по упрощенной авторизации подписали velcom | А1, МТС, life:) и Ассоциация GSM (GSMA). Посмотреть демонстрацию решения и узнать подробности можно на стендах операторов в рамках международной выставки «ТИБО-2019».

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Mobile Connect уже привлек более 100 млн пользователей услуг 70 операторов мобильной связи в 38 странах мира. Теперь к их числу присоединилась и Беларусь.

Mobile Connect — сервис, предназначенный для идентификации и авторизации пользователей интернет-ресурсов или приложений с помощью номера мобильного телефона. Пользователи сервиса (абоненты белорусских операторов мобильной связи) при помощи специальной кнопки смогут в один клик по аналогии с регистрацией через социальные сети проходить авторизацию на сайтах — не нужно будет придумывать и запоминать логины и пароли для разных площадок.

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Как утверждают операторы, технология обеспечивает полную безопасность операций и защищает персональные данные. Передача номера абонента происходит только с его согласия. Кроме того, авторизация для входа на сайт возможна с любого устройства — компьютера, планшета, мобильного телефона или ноутбука.

Ассоциация GSM инициировала этот проект по разработке единого стандарта для аутентификации и идентификации на основе абонентского номера в 2014 году. Сегодня Mobile Connect — это международный проект, который привлек десятки телеком-операторов по всему миру. Для белорусского рынка это новый сервис, внедрение которого также проходит под эгидой ассоциации GSM (Ассоциация GSMA).

«Ассоциация GSM рада присоединению мобильных операторов Беларуси к глобальному проекту Mobile Connect. В ближайшие месяцы GSMA проведет работу с региональными мобильными операторами по реализации проекта Mobile Connect для предоставления местному населению надежного и удобного решения идентификации», — прокомментировал глава программы идентификации GSMA Ричард Кокл.
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Тэги: мобильные операторы

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