Власти Могилева не могут выяснить причину запаха жженой древесины, на который жалуются горожане

Выяснить причину запаха жженой древесины, который периодически распространяется по Могилеву и окрестностям и на который жалуются местные жители, не позволяет отсутствие специальных методик. Об этом сообщил заместитель председателя Могилевского областного комитета природных ресурсов Константин Тепляков вечером 9 апреля на прошедшем в областном центре общественном «Городском диалоге».

В организованном могилевским Центром городских инициатив «Городском диалоге» на тему угроз экологии Могилева от новых химических предприятий, расположенных в свободной экономической зоне (СЭЗ), приняло участие порядка 50 человек. Собравшихся интересовала, в частности, причина сладковатого запаха, который время от времени распространяется в городе и его южных окрестностях.

По словам Теплякова, кто-то ощущает запах опилок, кто-то пареной древесины. «Запах ощущают все, и я его ощущаю. Но, к сожалению, на сегодняшний день областным комитетом не нормируются запахи, по линии Минприроды такая методика еще не внедрена. Возможно, мы к этому в ближайшее время придем», — заявил чиновник.

О жалобах от граждан на запах жженой древесины сообщил также заведующий отделением гигиены труда Могилевского зонального центра гигиены и эпидемиологии Алексей Астапчик. По его словам, запах исходит от выпаривания щепы, из которой в СЭЗ изготавливается древесно-стружечная плита. Несмотря на то что «норматива на запах нет», уровень предельно допустимых концентраций вредных веществ, который отслеживается по 22 ингредиентам, на границах санитарно-защитной зоны вокруг СЭЗ не превышен. Он был превышен лишь однажды, а именно 16 ноября 2018 года, когда предприятие «Омск карбон Могилев» произвело пробный запуск без газоочистных сооружений.

«При сушке древесины испаряется вода», — заметил в свою очередь преподаватель кафедры химии МГУ имени А.Кулешова Андрей Пахоменко. Он также заявил, что ощущаемый могилевчанами запах жженой древесины возможен от 39 химических компонентов. Как оказалось, ни по одному из них в Могилеве не ведется контроль. «Условно говоря, вы меряете — какого цвета, а надо бы попробовать на соль», — образно описал ситуацию Пахоменко.

Преподаватель также отметил, что технический углерод, частицы которого появятся в воздухе после запуска «Омск карбона», имеет очень высокие сорбционные свойства, то есть может впитывать в себя много иных веществ, которые выбрасываются в атмосферу с других предприятий СЭЗ. И если один техуглерод, как утверждается в оценке воздействия на окружающую среду, вредного влияния на здоровье не окажет, то можно ли то же самое говорить, когда он впитает в себя другие вещества.

«Оценивалось ли, как будет вести себя технический углерод в среде выбросов с других предприятий, которые находятся рядом? И что будут вдыхать люди, живущие рядом, — аэрозоль из технического углерода чистого или аэрозоль из технического углерода, содержащего токсичные компоненты?» — спросил он.

Как заявил начальник юридического отдела предприятия «Омск карбон Могилев» Андрей Бураков, в настоящее время проводится экспертиза объединенной санитарно-защитной зоны, где учитываются выбросы с тех предприятий, которые находятся в санитарно-защитной зоне, и поэтому нужно дождаться результата.