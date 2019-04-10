Меркель не исключила перенос Brexit на начало 2020 года

Глава немецкого правительства Ангела Меркель не исключила переноса выхода Великобритании из Европейского союза на конец 2019 – начало 2020 года.

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Такое заявление канцлер сделала девятого апреля в ходе заседания фракции ХДС/ХСС в бундестаге после полуторачасовой встречи с британским премьером Терезой Мэй.

Меркель отметила, что ее британская коллега пообещала придерживаться всех взятых на себя обязательств в рамках европейского сообщества до тех пор, как членство в нем Великобритании будет сохраняться.