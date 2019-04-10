Беларусь хочет получить инвестиции из Омана

Беларусь заинтересована в оманских инвестициях, заявил министр торговли, сопредседатель белорусско-оманской торговой комиссии Владимир Колтович 10 апреля в Минске на третьем заседании белорусско-оманского делового совета.

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«Мы заинтересованы в приходе оманского бизнеса в Беларусь. В Беларуси созданы благоприятные условия для инвестирования, гарантирована защита частной собственности и инвестиций и право на репатриацию прибыли», — отметил глава ведомства. По его словам, в Беларуси нет препятствий для реализации любых взаимовыгодных предложений.

Белорусское правительство, отметил Колтович, уделяет особое внимание торгово-экономическим отношениям с Оманом. Он напомнил, что первое заседание делового совета состоялось с участием Александра Лукашенко.

«Мы долго обсуждали возможности сотрудничества. Сегодня нельзя не говорить о цифрах. К сожалению, наш взаимный товарооборот снизился с 4 млн долларов в 2017 году до 2,3 млн — в 2018-м. Но мы полны решимости продолжать сотрудничество и восстанавливать наши позиции. Мы заинтересованы в двустороннем движении», — отметил Колтович.

В свою очередь председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович перед началом заседания совета сообщил журналистам, что «цифры товарооборота довольно скромные, в лучшие годы он составлял 12 млн долларов, но потенциал очень большой». В прошлом году Беларусь поставляла в Оман молочную продукцию, калийные удобрения.

«Неширокая линейка товаров. При этом мы должны понимать, что импортный портфель Омана приближается к 30 млрд долларов и мы вполне можем найти место для белорусской продукции», — считает Улахович.

Среди востребованной белорусской продукции он назвал продукты питания, имеющие сертификаты «Халяль», машиностроительную продукцию, оборудование, IT-услуги.

«Остается и тема инвестиций. Оман последние 20 лет является одним из крупных инвесторов. Мы в свою очередь могли бы создать там сборочные производства», — отметил Улахович.

В ходе визита в Беларусь оманская бизнес-делегация также посетит Парк высоких технологий и выставку «ТИБО-2019».

По данным Белстата, в 2018 году экспорт белоруской продукции составил 1 млн 850,9 тыс. долларов, на 48,2% меньше, чем в 2017-м, импорт — 505,8 тыс. (на 10,2% больше).