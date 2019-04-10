Порошенко и Зеленский подали заявки на проведение дебатов на стадионе

/ Мир
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Избирательные штабы кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые вышли во второй тур выборов, подали заявки на проведение дебатов на НСК «Олимпийский».

НСК «Олимпийский» / Фото из Википедии

Как сообщает администрация комплекса, представители действующего главы государства подали заявки на 14 и 19 апреля, а его конкурента – на 19 апреля.

Отмечается, что «Олимпийским» инициирован переговорный процесс с представителями указанных Порошенко и Зеленского по поводу обеспечения проведения дебатов на территории спортивного комплекса.
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Тэги: выборы в Украине Персона: Петр Порошенко Владимир Зеленский Город: Киев

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