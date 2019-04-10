Активисты призвали Лукашенко вернуть кресты в Куропаты и открыть архивы КГБ

Защитники Куропат 10 апреля передали в Администрацию президента обращение на имя Александра Лукашенко с призывом вернуть на место кресты, которые были демонтированы 4-5 апреля, и открыть архивы времен сталинских репрессий.

Инициатором обращения на имя главы государства выступила общественная активистка Анна Шапутько, координатор инициативы «За спасение мемориала «Курпаты».

«Мы возмущены подобным отношениям к Куропатам и белорусскому обществу, — говорится в обращении к Лукашенко. — Вы открыто разрешаете работу ресторана «Поедем поедим» в охранной зоне мемориала, в 50 метрах от места убийств тысяч и тысяч белорусов. Ресторана, где посетители рядом с человеческим могильником пьянствуют, развлекаются, жарят шашлыки, отмечают корпоративные праздники и т.д. Вы позволили существование целиком незаконной постройки, относительно которой Генпрокуратурой было вынесено представление, которое так и не было выполнено. Вам не бросается в глаза демонстративная реклама ресторана рядом с человеческим могильником, вам бросились в глаза кресты, светлые кресты нашей памяти, наших чувств».

Авторы обращения также призывают Лукашенко принять концепцию народного мемориала и создать общественную рабочую группу с участием людей, которые много лет занимаются темой Куропат.

Как сообщила Шапутько, обращение защитники Куропат передали в общественную приемную Администрации президента. По ее словам, их «приняли, выслушали и зарегистрировали обращение».

Активисты в ходе передачи обращения, рассказала Шапутько, заявили руководителю общественной приемной, что «общество очень возмущено действиями властей» в Куропатах и «это никак не способствует единству общества, притом что в сегодняшних условиях крайне важно быть едиными». Также активисты выразили надежду «на мирный диалог».