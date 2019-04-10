В парламенте сегодня пройдет заседание рабочей группы по изменению антинаркотического законодательства

Матери осужденных по ст. 328 Уголовного кодекса на встрече рабочей группы в парламенте 10 апреля будут пытаться убедить представителей МВД в необходимости изменения антинаркотического законодательства.

Об этом сообщила БелаПАН Татьяна Каневская, которая вместе с Лианой Шубой приглашена на встречу группы.

Лиана Шуба и Татьяна Каневская

«МВД — это единственная структура в составе Совета министров, которая против смягчения 328-й статьи. Мы попытаемся убедить их в том, что эти изменения нужны и что они должны быть приняты на этой сессии парламента. Мы хотим поставить жирную точку во всем этом», — сказала Каневская.

Она затрудняется прогнозировать исход встречи, которая должна начаться в 14:00. «Это все непредсказуемо. Я первый раз в своей жизни буду пытаться убедить министерство в том, что оно должно прислушаться к народу», — добавила Каневская.

Лиана Шуба назвала предстоящую встречу рабочей группы согласительной.

«Согласительная — потому что нам необходимо прийти к какому-то общему решению, — пояснила она. — Ранее депутаты на наши вопросы о том, почему осенью при подготовке законопроекта ко второму чтению из него были изъяты поправки по 328-й статье, отвечали, что эти поправки не удалось согласовать, так как МВД выступает категорически против. Но в нашем представлении, если законопроект был принят в первом чтении, значит, он уже был согласован. При подготовке ко второму чтению в пункт по 328-й статье никаких изменений не вносилось, поэтому мы не понимаем, зачем его еще раз отправили на согласование».

Фото Сергея Сацюка