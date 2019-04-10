Сколько будут зарабатывать медики с 1 мая

Заместитель министра здравоохранения Вячеслав Шило рассказал, сколько будут зарабатывать белорусские медики после 1 мая.

По его словам, после того, как была повышена тарифная ставка 1-го разряда средний размер номинальной (без вычета налогов) зарплаты врачей вырастет на 20-30 рублей в расчете на одну должность, а с учетом дополнительной работы — на 27-42 рубля, приводит «МВ» слова чиновника.

По его словам, средняя номинальная зарплата средних медработников поднимется на 10-16 рублей в расчете на одну должность, а с учетом выполнения дополнительной работы — на 13-20 рублей.

18 января Александр Лукашенко подписал указ № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций», которым работники бюджетной сферы будут получать зарплату по 18-разрядной тарифной сетке (вместо 27-разрядной).

Тарифная ставка первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, постановлением Совета министров от 1 апреля 2019 года № 214 установлена в 36 рублей 40 копеек. Документ вступает в силу 1 мая.