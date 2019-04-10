Как Беларусь зарабатывает на космосе

Выручка от создания новой продукции и предоставления услуг на основе данных, полученных белорусской космической системой дистанционного зондирования Земли, превысила расходы на ее создание и эксплуатацию за семь лет более чем на 18 млн долларов, сообщил на пресс-конференции 10 апреля в Минске заместитель директора по научной работе предприятия «Геоинформационные системы» Национальной академии наук Беларуси (НАНБ) Борис Чернуха.

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Представитель НАНБ напомнил, что 22 июля 2012 года на орбиту запущен Белорусский космический аппарат (БКА). За это время спутник отснял свыше 300 млн квадратных километров территорий, в том числе Беларуси и приграничных стран с пространственным разрешением 2,1 метра.

По его словам, импортозамещение за счет поставки снимков БКА белорусским потребителям превысило 15 млн долларов.

«В настоящее время БКА работает в составе орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли вместе с шестью однотипными российскими аппаратами, — отметил замдиректора «Геоинформационных систем». — Они одинаковы, только один из них имеет более широкие функциональные возможности за счет съемки в инфракрасном диапазоне. Два российских аппарата запущены в декабре 2018 года, сейчас проводятся летные испытания. Когда их введут в эксплуатацию, группировка будет окончательно сформирована. После этого можно будет обеспечивать съемку заданной территории не реже одного раза в сутки».

Первая попытка вывести на орбиту белорусский спутник была предпринята в 2006 году, однако запуск оказался неудачным — 26 июля ракета-носитель, которая должна была доставить на орбиту спутники «БелКА» (Беларусь), «Бауманец» (Россия), «УниСат-4» (Италия) и 14 университетских спутников «КубСат» (США), потерпела крушение.

22 июля 2012 года состоялся успешный запуск Белорусского космического аппарата (БКА) — спутника дистанционного зондирования Земли. Срок службы первого отечественного спутника был рассчитан на пять лет. После детальной диагностики систем срок службы БКА дважды продлевали — сначала до 2018 года, а после — до 2021 включительно.