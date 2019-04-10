Лидчанин проколол двадцать три шины для борьбы с выхлопами
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Владельцы 16-ти автомобилей обнаружили девятого апреля, что кто-то проколол шины на улицах 1-я Хасановская и Урицкого.
По сообщению УВД Гродненского облисполкома, оперативники уголовного розыска, совместно с участковыми инспекторами милиции отрабатывали район и задержали местного жителя 1965 года рождения. Мужчина сказал, что ему не нравились выхлопные газы, которые исходят от транспортных средств.
В его отношении завели уголовное дело.