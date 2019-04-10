Минчанин попался на удочку мнимой «Мисс Москвы»

/ Происшествия
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Аферистка выманила 150 рублей «на лекарства и организацию похорон близкого».

По сообщению УВД Гродненского облисполкома, пострадавший познакомился с мошенницей, которая на профильном сайте использовала фото «Мисс Москвы». Спустя время после начала общения новая знакомая попросила денег — якобы на лекарства и организацию похорон близкого.

Выманив 150 рублей, девушка перестала выходить на связь. По факту мошенничества завели уголовное дело.
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Тэги: Мисс Москва афера мошенничество

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