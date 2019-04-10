В Беларуси задержали экс-главу российского «Плато-банка»

Бывший банкир скрывался после похищения 18,5 млн долларов и пытался пересечь границу Беларуси и Польши по поддельному паспорту.

По сообщению ГПК, осужденный к шести годам колонии общего режима Андрей Лазарев ехал на поезде Брест–Варшава и предоставил при контроле паспорт гражданина Словении с признаками частичной подделки: в нем были заменены страницы с установочными данными лица.

Иностранец находился в розыске на территории России. Его сняли с поезда и депортируют.