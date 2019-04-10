Над уснувшим мужчиной под Бобруйском проехал поезд и не разбудил его

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Пьяный молодой человек спал на рельсах на перегоне Березина–Бобруйск в ночь с 7 на 8 апреля и не слышал звуковые сигналы, которые подавал машинист.

Над спящим в три часа ночи проехал весь состав пассажирского поезда сообщением Минск–Гомель и не разбудил, сообщает mogilevnews.by. Работники железной дороги извлекли мужчину из-под состава. Никаких травм он не получил и пошел домой.

Личность мужчины устанавливается. На него могут составить два протокола: за появление в общественном месте в состоянии опьянения и за нахождение на железнодорожных путях в неустановленном месте.
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Тэги: поезд БЖД железная дорога Город: Бобруйск

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