Над уснувшим мужчиной под Бобруйском проехал поезд и не разбудил его
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Пьяный молодой человек спал на рельсах на перегоне Березина–Бобруйск в ночь с 7 на 8 апреля и не слышал звуковые сигналы, которые подавал машинист.
Над спящим в три часа ночи проехал весь состав пассажирского поезда сообщением Минск–Гомель и не разбудил, сообщает
Личность мужчины устанавливается. На него могут составить два протокола: за появление в общественном месте в состоянии опьянения и за нахождение на железнодорожных путях в неустановленном месте.