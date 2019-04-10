СК завершил расследование поджога дома из мести под Лунинцом

Житель Лунинецкого района поджег ночью 1 января 2019 года дом, в котором находился его знакомый.

По сообщению СК, 34-летний сельчанин запер дверь в дом на навесной замок, проник в чердачное помещение и совершил поджог. 44-летний хозяин успел покинуть дом и сообщить о пожаре спасателям.

Фигурант объяснил свои действия местью за необоснованное обвинение в краже продуктов питания.

На него завели уголовное дело за покушение на убийство и покушение на уничтожение имущества.