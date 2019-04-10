Французские сенаторы впервые посетят Беларусь

Делегация французских сенаторов впервые посетит Беларусь с 15 по 19 апреля.

По информации посольства Франции, в 2018 году впервые в истории белорусско-французских отношений были созданы группа дружбы «Франция–Беларусь» в сенате Франции и рабочая группа по сотрудничеству с этой страной в Совете Республики Национального собрания Беларуси.

В делегацию, которая посетит Беларусь, войдут председатель группы дружбы «Франция–Беларусь», заместитель председателя комиссии по финансам сената Шарль Гене, заместитель председателя группы дружбы, председателя комиссии по европейским делам Жан Бизе, председатель комиссии по финансам Винцент Эбле и исполнительный секретарь Дина Дежарден.

Как уточнили в посольстве Франции, целью визита является обсуждение широкого спектра вопросов двустороннего сотрудничества, как политического, экономического, так и культурного плана.

Делегация планирует посетить также регионы. В Минской области запланирован визит на БЕЛАЗ (Жодино) и в Борисов, по местам наполеоновской кампании и в среднюю школу № 9, где находится музей полка «Нормандия–Неман». В Гродненской области планируется посетить среднюю школу № 8 Гродно, где углубленно изучают французский язык, а также Щучин, связанный с Францией общей страницей в биографии генерала Шарля де Голля.