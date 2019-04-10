В Лиде откроют музей пивоварения

«Лидское пиво» создает пивной музей. На его формирование уже выделено свыше 400 тысяч евро, а открытие планируется ближе к 2021 году.

Музей разместится в исторической пивоварне в Лиде, запущенной в 1976 году. Сейчас в здании проходит реставрация. В прошлом году на это было потрачено 200 тысяч. евро, примерно такая же сумма будет вложена до конца этого года.

«Мы создаем живой музей с большим числом экспонатов, в том числе интерактивных, и активаций. В нем также можно будет смотреть фильмы и проводить обучающие семинары. Те образы и визуалы, которые мы получаем от архитекторов, вдохновляют», — рассказала директор по маркетингу пивоваренной компании Ирина Капилова.

Пока же лидский пивзавод проводит промышленные экскурсии — посетителям показывают процесс производства и проводят дегустацию.

Компания «Лидское пиво» является частью финского концерна Olvi, который владеет 95,87% акций.