Euronews выпустил третье с начала года видео о Минске

За пять минут авторы ролика успели рассказать, как наш город готовится ко вторым Европейским играм.

«Мы не просто тратим деньги на подготовку к играм, мы делаем вложения в инфраструктуру Минска — c тем чтобы сделать столицу более экологичной и привлекательной для граждан», — рассказал в кадре замдиректора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Анатолий Котов.

В видео показали электробусы от «Белкоммунмаш», парк виртуальных развлечений, отметили успехи белорусских стартапов и IT-компании Synesis.

Это уже третий ролик о Беларуси, который появляется на международном телеканале в текущем году. В прошлый раз в шестиминутном видео Euronews биатлонистка Дарья Домрачева и обладательница титула «Мисс Мира — Европа» Мария Василевич показали свои любимые места в Минске. До этого выходило 30-секундное видео с презентацией страны.