Лукашенко попросил Додона передать привет Путину

Президент Молдовы Игорь Додон прибыл в Минск и встретился с белорусским коллегой.

Фото: president.gov.by

Лукашенко выразил надежду, что проблем в отношениях между двумя государствами «нет и быть не должно». «Мы нужны друг другу, мы об этом договорились. И сегодняшняя встреча — пусть она будет короткой, но очень важно, что мы встретились — будет дополнительным импульсом нашим отношениям», — цитирует пресс-служба президента.

Глава Беларуси добавил, что его встреча с Додоном — также хороший повод обсудить международную повестку. «Наши взгляды в общем-то совпадают, но, тем не менее, столько событий. Особенно у наших соседей, которые находятся между нами, — огромная, прекрасная страна Украина. Думаю, у вас своя точка зрения по ситуации, — отметил он. — Меня последнее время упрекают… Вы, наверное, заметили, что я слишком часто говорю об Украине, но как иначе: наша страна, близкая».

Лукашенко коснулся и белорусско-российских отношений: «У нас складываются своеобразные, с точки зрения журналистов и многих других, отношения с Россией. Я хочу вас проинформировать о ситуации, да и у вас, наверное, много чего. Я так понимаю, вы завтра в России будете, с руководством будете видеться. Привет, кстати, передавайте нашим добрым друзьям».