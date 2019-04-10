В Одессе задержали отца и сына с георгиевской лентой

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Мужчина во время празднования 75-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков на Аллее Славы отказался выполнить требование полицейского снять ленту и «проявил злостное неповиновение».

По данным «Думской», полицейские были вынуждены задержать пожилого мужчину с георгиевской ленточкой и его сына, который вступился за отца.

Нарушителей отвезли в Приморский отдел полиции для дачи объяснений. Против них могут составить админпротоколы за пропаганду георгиевской ленты, злостное неповиновение и мелкое хулиганство.

С 15 июня 2017 года в Украине запрещены публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты как символа агрессии России против украинского народа.
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Тэги: георгиевская лента Украина-Россия Нацполиция Город: Одесса

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