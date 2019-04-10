В Одессе задержали отца и сына с георгиевской лентой
Мужчина во время празднования 75-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков на Аллее Славы отказался выполнить требование полицейского снять ленту и «проявил злостное неповиновение».
По данным
Нарушителей отвезли в Приморский отдел полиции для дачи объяснений. Против них могут составить админпротоколы за пропаганду георгиевской ленты, злостное неповиновение и мелкое хулиганство.
С 15 июня 2017 года в Украине запрещены публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты как символа агрессии России против украинского народа.