В Одессе задержали отца и сына с георгиевской лентой

Мужчина во время празднования 75-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков на Аллее Славы отказался выполнить требование полицейского снять ленту и «проявил злостное неповиновение».

По данным «Думской» , полицейские были вынуждены задержать пожилого мужчину с георгиевской ленточкой и его сына, который вступился за отца.

Нарушителей отвезли в Приморский отдел полиции для дачи объяснений. Против них могут составить админпротоколы за пропаганду георгиевской ленты, злостное неповиновение и мелкое хулиганство.

С 15 июня 2017 года в Украине запрещены публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты как символа агрессии России против украинского народа.