Глава Минтранса Литвы потребовал бороться за каждую тонну грузов из Беларуси

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Министр транспорта и коммуникаций Литвы Рокас Масюлис заявляет о необходимости объединения усилий Литовских железных дорог и Клайпедского порта в борьбе за белорусские грузы.

Литовский министр отметил на своей странице в Facebook, что в первые месяцы текущего года объем белорусских грузов, проходящих по литовской железной дороге, неуклонно возрастал, что стало результатом последовательной работы с Беларусью.

«Мы должны бороться за каждую тонну. Стабильные деловые отношения с соседями, которые четко ценят принципы прозрачного сотрудничества с Литвой, имеют важное значение. В то же время мы должны четко понимать, что все порты восточно-балтийского побережья конкурируют за белорусские контракты. Разговоры и переговоры продолжаются. Поэтому все литовские логистические цепочки — порт, железная дорога — должны приложить максимум усилий и сплоченных усилий в этой конкурентной борьбе. Я требовал и требую такого единства и максимальных усилий», — отметил глава Минтранса Литвы.

Стоит отметить, что в последние месяцы на фоне инициатив Литвы в отношении Белорусской АЭС на уровне руководства Беларуси стала обсуждаться тема возможного перенаправления белорусских грузов из Клайпедского порта в порты других государств, в частности Латвии.
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Тэги: Минтранс Беларусь-Литва Персона: Рокас Масюлис Город: Клайпеда

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