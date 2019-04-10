«Юность» в восьмой раз стала чемпионом страны по хоккею

Пятая игра с гродненским «Неманом» прошла на льду «Чижовка–Арены» перед 4000 зрителей.

Минчане победили со счетом 2:0. Обе шайбы были заброшены в третьем периоде: отличились Станислав Лопачук и Александр Кулаков.

В серии у «Юности» четыре победы и одно поражение. Трижды победитель был выявлен в овертайме.

Минский клуб был чемпионом Беларуси восемь раз: в 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2016 и 2019 годах. К золоту команду всегда приводил Михаил Захаров.

Гродненский «Неман» побеждал в чемпионате семь раз, включая два последних: в 1998, 1999, 2001, 2013, 2014, 2017 и 2018 годах.