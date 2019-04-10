Лукашенко подписал указ о возмещении таможенных пошлин инвалидам и многодетным семьям

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Согласно документу, государство будет возмещать из бюджета указанным категориям граждан 50% таможенных пошлин при ввозе автомобиля.

Как сообщает пресс-служба президента, документом предусматривается возмещение из республиканского бюджета половины стоимости таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате при ввозе на территорию Беларуси одного легкового автомобиля в течение года.

Эта мера, указано в сообщении, направлена на оказание социальной государственной поддержки указанным категориям граждан, «среди которых имеется значительное число малообеспеченных».
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Тэги: малообеспеченные инвалиды многодетные семьи таможенная пошлина

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