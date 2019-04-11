«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» в первом четвертьфинале Лиги чемпионов

Еще два первых матча четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов прошли 10 апреля.

Испанская «Барселона» в гостях обыграла английский «Манчестер Юнайтед» — 1:0. Автогол записали на защитника «МЮ» Люка Шоу, которого задел мяч после удара Луиса Суареса на 12-й минуте.

Ответный матч состоится 16 апреля в Барселоне. Победитель этой пары в полуфинале сыграет с «Ливерпулем» или «Порту» (английский клуб выиграл первый матч 2:0).

В Амстердаме местный «Аякс» принимал итальянский «Ювентус» и добился ничьей — 1:1. На последней минуте первого тайма Криштиану Роналду вывел туринский клуб вперед, но сразу после перерыва Давид Нерес счет сравнял.

Ответная игра — 16 апреля. Победителя пары ждет встреча с кем-то из английского четвертьфинала «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» (первый матч выиграла лондонская команда — 1:0).