Сохранится комфортная погода
В четверг, 11 апреля, в Беларуси будет облачная с прояснениями погода. Особых осадков не прогнозируется (лишь утром в юго-восточных районах пройдут небольшие дожди).
Ветер северный, северо-западный слабый. Воздух на территории страны прогреется до +5..+11°C (в юго-восточных регионах +12..+16°C).
В столице вероятность осадков невысока. Ветер северный, северо-западный слабый. Столбик термометра покажет в течение суток:
- утром 0..+2°C;
- днем +7..+9°C;
- вечером +3..+6°C.