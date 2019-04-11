Сохранится комфортная погода

В четверг, 11 апреля, в Беларуси будет облачная с прояснениями погода. Особых осадков не прогнозируется (лишь утром в юго-восточных районах пройдут небольшие дожди).

Ветер северный, северо-западный слабый. Воздух на территории страны прогреется до +5..+11°C (в юго-восточных регионах +12..+16°C).

В столице вероятность осадков невысока. Ветер северный, северо-западный слабый. Столбик термометра покажет в течение суток: