Сохранится комфортная погода

/ Общество
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В четверг, 11 апреля, в Беларуси будет облачная с прояснениями погода. Особых осадков не прогнозируется (лишь утром в юго-восточных районах пройдут небольшие дожди).

Ветер северный, северо-западный слабый. Воздух на территории страны прогреется до +5..+11°C (в юго-восточных регионах +12..+16°C).

В столице вероятность осадков невысока. Ветер северный, северо-западный слабый. Столбик термометра покажет в течение суток:

  • утром 0..+2°C;
  • днем +7..+9°C;
  • вечером +3..+6°C.
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Тэги: погода

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