На пожаре в Новогрудке спасли четыре человека, эвакуированы – 15

Пожар произошел накануне утром в одном из жилых многоквартирных домов на улице Волчецкого в Новогрудке.

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Возгорание произошло в трехкомнатной квартире на третьем этаже. Прибывшие на место ЧП спасатели, применяя маски для спасаемых по лестнице вывели четырех человек, проживающих на четвертом и пятом этажах.

Также из квартир подъезда были эвакуированы 15 человек.

В результате пожара было повреждено имущество в квартире, закопчены стены и потолок.

Одной из версий возникновения пожара рассматривается нарушение правил эксплуатации сетей и электрооборудования.