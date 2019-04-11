Регулятор предложил банкам провести эксперимент

Национальный банк Беларуси рассматривает возможность организации эксперимента для проведения банками ICO (initial coin offering), говорится в письме регулятора, которое получили коммерческие банки.

ICO — форма привлечения инвестиций посредством продажи токенов (единиц учета цифровых активов).

Нацбанк поясняет, что данный эксперимент будет основываться на некоторых концептуальных подходах, а именно — привлечении банками посредством проведения ICO денежных средств в иностранной валюте и белорусских рублях (невозможность привлечения криптоактивов).

Также выпущенные банком токены не могут быть использованы в качестве платежного средства. При этом оператором криптоплатформы, являющимся организатором ICO банка, может быть только резидент Парка высоких технологий, созданный с участием банковского капитала и не осуществляющий операции с криптоактивами.

Кроме того, организатор ICO банка и банк должны будут «применять усиленные меры по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности» и «до заключения договора на проведение ICO банк обязан убедиться, что система внутреннего контроля организатора ICO обеспечивает соблюдение указанных мер».

Нацбанк сообщает в своем письме, что планирует подготовить проект указа президента о проведении эксперимента по допуску банков к проведению ICO. В этой связи Нацбанк просит банки до 17 апреля выразить заинтересованность в участии в указанном эксперименте.

Напомним, глава Нацбанка Павел Каллаур в марте, отвечая на вопросы депутатов, заявил о возможности проведения ICO с участием банков. В то же время он дал понять, что не все новые инструменты, появляющиеся в современном финансовом мире, поддерживает.

«Большего противника криптовалют, чем я, в стране не существует», — заявил глава Нацбанка.

Он подчеркнул, что с позиции регулятора единственным законным платежным средством в стране является белорусский рубль. «Поэтому криптовалюты нами не приветствуются», — пояснил Каллаур.