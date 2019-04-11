Порошенко утверждает, что не причастен к коррупционным схемам

Глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что не имеет отношения к любым коррупционным скандалам, о которых в последнее время сообщали СМИ, в том числе по «Укроборонпрому».

Фото пресс-службы президента Украины

В эфире радио НВ он подчеркнул, что «к никаким коррупционным схемам президент Петр Порошенко не был причастен. Я это утверждаю и подчеркиваю».

Президент заявил, что ему не было известно ни о каких коррупционных схемах, поэтому сегодня он честно смотрит в глаза, в том числе, и правоохранителям.

Он выразил удивление тем, что расследование, которое ведется о деятельности концерна «Укроборонпром» с 2016 года, публикуются накануне выборов.

В то же время Порошенко заявил, что расследование по «Укроборонпрому» это удар по армии: «Подчеркиваю это. Это удар по сектору обороны и безопасности. Это удар по сотням тысяч людей, которые работают в оборонной промышленности страны, работают днем и ночью».