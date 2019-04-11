В случае некачественного оказания ЖКУ люди могут рассчитывать на реакцию местной власти

Палата представителей 11 апреля приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг».

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Александра Терехова, законопроект разработан в развитие принятых ранее изменений в Жилищный кодекс, указов президента и директивы № 7 от 4 марта «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны».

Документ вводит должность уполномоченного лица по управлению общим имуществом совместного домовладения в случае, если жильцы того или иного жилищно-строительного кооператива не примут решение самостоятельно осуществлять обслуживание жилфонда. «Это будет отдельная служба», — пояснил министр.

Также предлагается конкретизировать полномочия госорганов в области защиты прав потребителей услуг ЖКХ — как Министерства антимонопольного регулирования и торговли, так и Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Вводится право на отказ потребителя от оказания основных услуг в предусмотренных законодательством случаях.

Законопроект вводит аттестацию специалистов организаций, предоставляющих услуги на конкурсной основе. «Это улучшит качество услуг и повысит ответственность их поставщиков. Я за то, чтобы работали профессионалы в этой системе», — сказал Терехов.

Министр отметил, что изменение законодательства должно способствовать активизации бизнеса в сфере ЖКХ. «Мы на отдельные услуги ожидаем приход частного бизнеса, создаем условия. Но его (бизнеса. — БелаПАН.) у нас, к сожалению, сегодня нет в том объеме и формате, который мог бы быть», — сказал Терехов.

В беседе с журналистами министр отметил, что малый и средний бизнес, по его мнению, мог бы активнее заниматься предоставлением услуг по уборке подъездов и придомовых территорий.

«До тех пор, пока существуют жалобы жильцов [на качество услуг], мы не можем быть удовлетворены тем, как проводится работа», — заявил Терехов. Глава министерства ЖКХ отметил, что в случае некачественного оказания услуг граждане могут рассчитывать на реагирование со стороны местных властей — «от банального перерасчета до замены подрядной организации».