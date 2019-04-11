Джулиан Ассанж задержан в Лондоне
Британская полиция задержала основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа после того, как власти Эквадора лишили его убежища в посольстве в Лондоне.
В 2012 году британский суд постановил экстрадировать Джулиана Ассанжа в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании и сексуальных домогательствах.
Ассанж, находившийся под подпиской о невыезде, укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. Основатель Wikileaks опасался, что Швеция передаст его Соединенным Штатам, где его обвиняют в разглашении секретных данных.
В мае 2017 года Швеция прекратила расследование дела Ассанжа. Однако Великобритания заявила, что арестует Ассанжа за нарушение условий освобождения под залог, сообщает