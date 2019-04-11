20 апреля состоится республиканский субботник

Республиканский субботник пройдет в Беларуси 20 апреля. Соответствующее решение 10 апреля приняло правительство.

Организациям и предприятиям рекомендовано провести субботник на рабочих местах либо осуществить благоустройство историко-культурных ценностей, территорий населенных пунктов, подготовку детских оздоровительных и спортивных лагерей к летнему сезону.

Руководители органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, примут участие в субботнике, выехав на свою малую родину.

Половина заработанных на субботнике средств останутся в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома и будут направлены на подготовку к летнему сезону детских загородных оздоровительных лагерей, благоустройство и приведение в надлежащее состояние населенных пунктов, а также ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.

Остальные 50% будут направлены на капитальный ремонт монумента на площади Победы в Минске.