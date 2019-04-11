Студент из Гомеля получил научную премию от Яндекса

В Москве состоялась первая церемония вручения научной премии имени Ильи Сегаловича, которая присуждается за вклад в развитие компьютерных наук. Одним из лауреатов премии стал студент Гомельского государственного технического университета Павел Гончаров.

Премия присуждалась за исследования в области машинного обучения, компьютерного зрения, информационного поиска и анализа данных, обработки естественного языка и машинного перевода, распознавания и синтеза речи.

На конкурс поступило более 260 заявок из Беларуси, России и Казахстана. Лауреатами премии стали 13 человек: девять молодых исследователей — студентов и аспирантов — и четверо научных руководителей.

Гомельчанин Павел Гончаров был награжден за успехи в области машинного обучения и компьютерного зрения. Он занимается распознаванием болезней растений по изображениям, реконструкцией траектории элементарных частиц, интересуется машинным обучением в физике и глубоким обучением (deep learning).

Молодые исследователи получат премию в размере 350 тысяч российских рублей (11,5 тысячи белорусских), научные руководители — в размере 700 тысяч рублей. Премия будет выплачиваться поэтапно.

Студенты и аспиранты смогут также поехать на международную конференцию по искусственному интеллекту и пройти стажировку в отделе исследований Яндекса.