В Кремле отреагировали на гневный спич Лукашенко

Российская администрация считает, что решать возникающие между Минском и Москвой проблемы необходимо в иной тональности, которая «лучше соответствует союзным отношениям».

Комментируя сегодняшние заявления Александра Лукашенко, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с «пониманием относятся к эмоциональным репликам в рамках особых отношений двух стран».

Также спикер Путина отметил, что Россия оказывает Беларуси прямую и косвенную помощь, назвав при этом белорусов «братьями».

Он согласился, что до конца пока не все актуальные вопросы двусторонней повестки дня урегулированы. Однако, подчеркнул он, работа над решением проблем продолжается.