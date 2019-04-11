В Кремле отреагировали на гневный спич Лукашенко

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Российская администрация считает, что решать возникающие между Минском и Москвой проблемы необходимо в иной тональности, которая «лучше соответствует союзным отношениям».

Комментируя сегодняшние заявления Александра Лукашенко, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с «пониманием относятся к эмоциональным репликам в рамках особых отношений двух стран».

Лукашенко — правительству: нас бьют в левую щеку — мы подставляем правую, сколько можно терпеть?

Также спикер Путина отметил, что Россия оказывает Беларуси прямую и косвенную помощь, назвав при этом белорусов «братьями».

Он согласился, что до конца пока не все актуальные вопросы двусторонней повестки дня урегулированы. Однако, подчеркнул он, работа над решением проблем продолжается.

В то же время, Песков отметил, что российская сторона не может согласиться с заявлением Лукашенко о том, что Россия вводит санкции в отношении Беларуси, пишет rbc.ru.
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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Дмитрий Песков Александр Лукашенко

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