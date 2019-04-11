Обнародованы свежие рейтинги Зеленского и Порошенко

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За десять дней до второго тура президентских выборов в Украине Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала свежие данные электоральных ожиданий.

На вопрос «За кого из этих кандидатов Вы будете голосовать во втором туре выборов Президента Украины?» опрошенные ответили следующим образом:

  • 51% – за Владимира Зеленского;
  • 21% – за Петра Порошенко;
  • 18% – не определились;
  • 10% – не намерены голосовать.

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Среди тех, кто намерен голосовать во втором туре 61% – за Зеленского, 24% – за Порошенко. Еще 15% – не определились. Среди тех, кто намерен голосовать во втором туре и определился с выбором: 71% – за Зеленского, 29% – за Порошенко.

В.Зеленский опережает своего конкурента во всех возрастных категориях. Также он является лидером среди жителей Востока, Юга и Центра. В то же время на Западе – позиции обоих кандидатов почти равны, отмечают социологи.

39% опрошенных отметили, что ожидают значительных фальсификаций во втором туре выборов Президента 21 апреля 2019 года. 37% считают, что фальсификации будут незначительными, и только 14% вообще не ожидают никаких фальсификаций выборов.

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В национальном опросе приняли участие 3 тыс. респондентов в возрасте 18+. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения.

Исследование проводилось в формате личного интервью face-to-face. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%. Сроки проведения исследования: 5-10 апреля.
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Тэги: выборы в Украине Персона: Владимир Зеленский Петр Порошенко

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