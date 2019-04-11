В Гродно Mercury Cougar насмерть сбил пешехода

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб мужчина, произошло в городе на Немане накануне днем.

По информации региональной Госавтоинспекции, авария произошла на бульваре Ленинского комсомола – водитель Mercury Cougar на регулируемом переходе сбил пешехода.

Мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимацию. К сожалению, повреждения, полученные в результате наезда, оказались несовместимыми с жизнью – пешеход скончался в больнице.

Правоохранители просят очевидцев ДТП сообщить информацию, которая поможет в расследовании уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 317 УК (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека), по телефонам: