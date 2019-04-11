В Гродно Mercury Cougar насмерть сбил пешехода

/ Происшествия
Просмотров: 250

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб мужчина, произошло в городе на Немане накануне днем.

По информации региональной Госавтоинспекции, авария произошла на бульваре Ленинского комсомола – водитель Mercury Cougar на регулируемом переходе сбил пешехода.

Мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимацию. К сожалению, повреждения, полученные в результате наезда, оказались несовместимыми с жизнью – пешеход скончался в больнице.

Правоохранители просят очевидцев ДТП сообщить информацию, которая поможет в расследовании уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 317 УК (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека), по телефонам:

  • +375 152 724103;
  • +375 152 724105;
  • +375 152 724112.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП Город: Гродно

Другие материалы на эту тему:

Подробности ДТП, в котором перевернулся автобус Вильнюс – Минск

Подробности ДТП, в котором перевернулся автобус Вильнюс – Минск

Милицейский ВАЗ выскочил на встречку: один участковый погиб, второй — в больнице

Милицейский ВАЗ выскочил на встречку: один участковый погиб, второй — в больнице

Невидимый трактор. В деле о смертельном ДТП под Кировском появилась новая деталь

Невидимый трактор. В деле о смертельном ДТП под Кировском появилась новая деталь

В лобовом ДТП под Дрогичином погибла беременная женщина

В лобовом ДТП под Дрогичином погибла беременная женщина