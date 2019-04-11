Видеофакт. В Гомеле медики извлекли из желудка коллеги… пакет с психотропом

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Вечером 10 апреля сотрудники наркоконтроля задержали на улице Сосновой в Гомеле двоих местных жителей. Ими был сделан заказ психотропных веществ в одном из интернет-магазинов, и после оплаты они получили адрес закладки наркотиков.

Как сообщает группа информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома, у 37-летней гомельчанки в ходе личного обыска был обнаружен пакет с кристаллическим веществом. А вот при 36-летнем мужчине, работающем санитаром скорой медицинской помощи, наркотика при себе не оказалось. Тогда было решено исследовать его желудок.

Специалисты Гомельской областной клинической больницы провели эндоскопическое исследование и обнаружили в желудке пациента пакет с психотропом, который был успешно извлечен.

Экспертиза показала, что изъятые кристаллы являются особо опасным психотропным веществом – альфа-PVP, их общий вес — около 0,4 грамма.

Гомельский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по части 1 статьи 328 УК Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Мужчина и женщина задержаны, проводятся оперативные мероприятия по пресечению незаконной деятельности интернет-магазина.
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Тэги: психотропы интернет-магазин Город: Гомель

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