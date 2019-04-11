Станции минского метро «Вокзальная» и «Ковальская Слобода» соединил первый тоннель

Строящиеся станции третьей линии минского метро «Вокзальная» и «Ковальская Слобода» соединены. 11 апреля механизированный комплекс «Алеся» завершил проходку первого тоннеля.







Теперь «Алесю» предстоит демонтировать и вернуть на станцию «Вокзальная», где начнется проходка параллельного тоннеля.

Ориентировочно, прокладывать второй тоннель в сторону «Ковальской Слободы» метростроевцы начнут в начале июня. Им предстоит пройти почти 1300 метров — от железнодорожного вокзала до дома № 29 на улице Жуковского.