Станции минского метро «Вокзальная» и «Ковальская Слобода» соединил первый тоннель

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Строящиеся станции третьей линии минского метро «Вокзальная» и «Ковальская Слобода» соединены. 11 апреля механизированный комплекс «Алеся» завершил проходку первого тоннеля.



Теперь «Алесю» предстоит демонтировать и вернуть на станцию «Вокзальная», где начнется проходка параллельного тоннеля.

Ориентировочно, прокладывать второй тоннель в сторону «Ковальской Слободы» метростроевцы начнут в начале июня. Им предстоит пройти почти 1300 метров — от железнодорожного вокзала до дома № 29 на улице Жуковского.

 

 

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Тэги: минское метро Город: Минск

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